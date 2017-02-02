В Москве на охраняемой собаками территории нашли изувеченное тело пенсионерки

Следователи столичного управления Следственного комитета России (СКР) возбудили дело по факту обнаружения тела 80-летней женщины на охраняемой собаками территории одного из госучреждений. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя московского главка СКР Юлия Иванова.

Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«По версии следствия, 2 февраля 2017 года на территории одного из государственных учреждений, расположенного по улице Казакова в городе Москве, обнаружено тело женщины 1937 года рождения. При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных (собак)», — сказала Иванова.

Следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались частным охранным предприятием на территории.

29 декабря 2016 года сообщалось о том, что в Иркутске стая бродячих собак искусала 17-летнюю девушку.

Инцидент произошел в районе центрального парка культуры и отдыха. В результате пострадавшая получила множественные укусы и обратилась в травмпункт.