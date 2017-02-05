По делу о гибели девочки от укусов собак задержали хозяев животных

В Свердловской области по подозрению в причастности к делу о гибели семилетней девочки от укусов собак задержаны хозяева животных. Об этом в воскресенье, 5 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ (СКР).

Следователи установили и допросили свидетелей случившегося — четверых подростков, видевших лежащее возле детской площадки за Домом культуры тело ребенка. Неподалеку от него находились две большие беспородные собаки без поводков и намордников.

Сотрудники СКР нашли две семьи, содержащие этих животных, и установили, что их хозяева — местные жители 1963 и 1975 годов рождения. Под контролем следователей они сами умертвили своих собак, а затем были задержаны. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемых под стражу, в ближайшее время им предъявят обвинение.

Также сообщается о следах вещества, похожего на кровь, на телах собак. Были взяты образцы для сравнительной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5 февраля очевидцы сообщили об обнаружении тела девочки в деревне Пальмино Тоборинского района, где она жила с матерью и братом. По предварительным данным, ребенка загрызли собаки. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).