Котре: ФРГ не заинтересована в установлении истины вокруг подрыва «Северных потоков»

Правительство Германии не заинтересовано в установлении истины вокруг подрыва газопроводов «Северный поток» и действует в ущерб собственным гражданам. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AдГ) Штеффен Котре ву беседе с ТАСС.

«С одной стороны, оно ставит трансатлантические интересы выше собственных интересов безопасности и экономических интересов Германии. С другой стороны, оно во что бы то ни стало хочет удерживать Украину в качестве орудия против России», — сказал Котре.

Ранее основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает отправлять Украине «миллиардные подарки» в качестве «благодарности» за подрыв газопроводов «Северный поток».