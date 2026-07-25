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06:09, 25 июля 2026 (обновлено: 06:11, 25 июля 2026)Мир

Германию обвинили в нежелании расследовать подрыв «Северных потоков»

Котре: ФРГ не заинтересована в установлении истины вокруг подрыва «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Правительство Германии не заинтересовано в установлении истины вокруг подрыва газопроводов «Северный поток» и действует в ущерб собственным гражданам. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AдГ) Штеффен Котре ву беседе с ТАСС.

«С одной стороны, оно ставит трансатлантические интересы выше собственных интересов безопасности и экономических интересов Германии. С другой стороны, оно во что бы то ни стало хочет удерживать Украину в качестве орудия против России», — сказал Котре.

Ранее основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает отправлять Украине «миллиардные подарки» в качестве «благодарности» за подрыв газопроводов «Северный поток».

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