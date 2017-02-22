Красноярская школьница умерла после катания на горке

В городе Уяр Красноярского края возбуждено уголовное дело в связи со смертью 14-летней девочки после полученной на горке травмы. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета в среду, 22 февраля.

Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По данным следствия, в середине декабря во время катания на ледяной горке школьница упала и ударилась. После этого она стала жаловаться на боль в области тазобедренного сустава, однако в Уярскую центральную районную больницу обратилась только 9 февраля, когда недомогание усилилось. Ее осмотрела врач-хирург и назначила лечение, а 13 февраля пострадавшая скончалась.

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В то же время на сайте Onlinepetition.ru опубликована петиция, авторы которой утверждают, что школьница не получила медицинскую помощь из-за отсутствия талонов на прием к врачу. Отмечается, что во время первичного приема хирург поставила девочке диагноз «артрит» и рекомендовала прийти на прием на следующей неделе. При этом жаловавшейся на сильную боль и высокую температуру школьнице назначили болеутоляющие и жаропонижающие препараты.

Как утверждается, 10 февраля девочка вместе с мамой попытались попасть к хирургу на прием, но им было отказано, так как запись была лишь на понедельник. В выходные у ребенка еще сильнее разболелась нога, стали неметь конечности, а температура тела упала до 35 градусов.

«Несколько раз вызывали скорую, фельдшеры ставили обезболивающие, но в госпитализации отказывали, мотивируя это тем, что на выходных в больнице ей никто заниматься не будет», — говорится в сообщении. Утверждается, что, по предварительному заключению патологоанатома, у девочки был сепсис.

В настоящее время петицию подписали более 700 человек.