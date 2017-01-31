Подросток скончался в подмосковной больнице после ошибки в диагнозе

В подмосковной Ивантеевке подросток скончался после того, как ему был поставлен неверный диагноз, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Отмечается, что 14-летний молодой человек был доставлен в детское отделение Ивантеевской центральной городской больницы 26 января. «В приемном отделении больницы состояние подростка было установлено как крайне тяжелое, выставлен диагноз. Через несколько часов подросток скончался. Согласно судебно-медицинскому диагнозу, причиной смерти является другое заболевание», — отмечается в сообщении главка.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 239 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

В сентябре 2016 года жительница Барнаула отсудила у скорой помощи компенсацию в 300 тысяч рублей за смерть мужа, наступившую в результате врачебной ошибки.

В августе 2010 года Анатолий Кузнецов вызвал медиков после того, как почувствовал боль в сердце. Прибывшая врач решила, что у него остеохондроз, сделала укол, дала таблетку и предложила выполнить несколько приседаний. Через несколько минут после ее отъезда мужчина умер. Было установлено, что смерть наступила из-за острой коронарной недостаточности. Медицинская комиссия признала, что врач допустила «диагностический дефект».