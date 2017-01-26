В Перми из-за смерти находившейся без сознания в автобусе женщины возбудили дело

Пермская полиция возбудила уголовное дело после смерти 33-летней женщины, пребывавшей без сознания три часа в рейсовом автобусе. Об этом в четверг, 26 января, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Расследование ведется по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки, которая установила, что 13 января 2017 года около 9 часов вечера местная жительница села в автобус, следовавший по маршруту №77. По приезду на конечную остановку и после выхода всех пассажиров, кондуктор заметила, что пассажирка не вышла из транспорта и продолжала сидеть на кресле.

Сотрудники транспортного предприятия не обратили на нее внимания и начали новый круг по маршруту, длительность которого составляла более полутора часов. Когда кондуктор поняла, что женщина находится без сознания, она попросила водителя вызвать скорую помощь. Но дважды вызванная бригада скорой помощи не приехала.

Последний вызов на подстанцию поступил лишь спустя 3 часа уже из автопарка. Медики госпитализировали пострадавшую с диагнозом «геморрагический инсульт». Пассажирка скончалась в больнице 19 января 2017 года, не приходя в сознание.

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры Пермского края.

Об инциденте стало известно 25 января после обращения супруги погибшего в аппарат регионального уполномоченного по правам человека. Мужчина рассказал, что никто из пассажиров и водитель автобуса не предпринимали никаких действий, поскольку приняли женщину с инсультом за пьяную. Он считает, что причиной смерти супруги стала халатность перевозчика.