В Перми потерявшая сознание женщина три часа ездила в автобусе

Пермские следовали проводят проверку после смерти пассажирки автобуса из-за несвоевременного оказания медпомощи. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 25 января.

Инцидент произошел вечером 13 января. Жительница Перми ехала в автобусе и потеряла сознание. Спустя три часа ее обнаружил охранник автопарка, куда вернулось транспортное средство. Он вызвал бригаду скорой помощи. Женщину доставили в больницу, однако 19 января она, не приходя в сознание, скончалась.

Супруг погибшей обратился в аппарат регионального уполномоченного по правам человека, после чего началась доследственная проверка по выяснению всех обстоятельств произошедшего, отметили в СК. После выполнения всех необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.

20 декабря 2016 года сообщалось, что во Владимире пожилая пассажирка троллейбуса выпала из открытой двери на полном ходу и попала под задние колеса. Пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.