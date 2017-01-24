Ученица умерла в школьном туалете в Москве

Московские следователи проводят проверку по факту смерти 12-летней школьницы в учебном заведении, расположенном на Старослободской улице столицы. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 24 января.

По предварительным данным, тело ребенка учителя обнаружили в туалете на четвертом этаже школы днем 24 января. Попытки врачей скорой помощи реанимировать девочку не увенчались успехом. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было, отметили в СКР.

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В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они опрашивают сотрудников школы и возможных очевидцев.

24 декабря в Москве было возбуждено уголовное дело после убийства 12-летней девочки. По имеющимся данным, ее тело со множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире дома на Ферганской улице. В помещении также находились пожилая бабушка и 4-летний ребенок. По горячим следам был задержан мужчина, подозреваемый в преступлении.