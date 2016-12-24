В Москве возбудили уголовное дело после убийства 12-летней девочки

Уголовное дело возбудили после убийства несовершеннолетней девочки в одной из квартир на востоке Москвы. Об этом сообщила «Интерфаксу» в субботу, 24 декабря, представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По имеющимся данным, тело 12-летней со множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире дома на Ферганской улице. В помещении также находились пожилая бабушка и 4-летний ребенок.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. В настоящее время устанавливается местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления. Кроме того, сотрудники СКР выясняют, кто мог попасть в квартиру без родителей детей.

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