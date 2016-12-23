В Москве отец поджег сына со знакомой и загорелся сам

В ходе пьяной ссоры в дачном домике, расположенном в СНТ «Потаповская роща» (поселение Сосенское, Новомосковский административный округ) 52-летний мужчина поджег своего 27-летнего сына и его знакомую-ровесницу при помощи горючей жидкости. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СКР).

«Вечером 15 декабря (...) компания из трех человек распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на бытовой почве, 52-летний мужчина облил горючей жидкостью 27-летнего сына и его знакомую, 1989 года рождения, после чего поджог их. В результате действий мужчины в доме произошел пожар», — говорится в сообщении.

Впоследствии пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести. От полученных телесных повреждений подозреваемый скончался в больнице

«Девушка и парень находятся в лечебном учреждении, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как тяжелое», — отмечают в региональном управлении СКР.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц совершенное общеопасным способом»).

13 декабря стало известно, что следователи подозревают 16-летнего школьника из Нижнего Новгорода в убийстве своих родителей — 41-летнего отца и 40-летней матери.