Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Москве

Оперативники угрозыска задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки на юго-востоке столицы. Об этом РИА Новости в воскресенье, 25 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина пытался выехать за пределы России. «Задержанный доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий», — сказала Волк.

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Тело 12-летней девочки со множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире дома на Ферганской улице. В помещении также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Были допрошены родственники и соседи убитой. Сотрудники СКР выясняли, кто мог попасть в квартиру без родителей детей.

Сообщалось, что в убийстве подозревают родных девочки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция исходила из того, что преступник попытается скрыться в Киргизии, откуда родом семья.