Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы признал вину

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки на юго-востоке Москвы признал свою вину. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России (СКР).

«Во время допроса задержанный признал вину. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве. Как уточнили, подозреваемый — мужчина 1995 года рождения — сожитель родственницы погибшей.

Оперативники угрозыска задержали мужчину 25 декабря, он пытался выехать за пределы России. Подозреваемый был доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Тело 12-летней девочки со множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире дома на Ферганской улице. В помещении также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Были допрошены родственники и соседи убитой. Сотрудники СКР выясняли, кто мог попасть в квартиру без родителей детей.