Причиной убийства 12-летней девочки в Москве стали ревность и месть

В Следственном комитете России сообщили, что мотивом убийства 12-летней девочки на Ферганской улице в Москве стали чувство ревности и месть ее родственнице. Информация размещена на сайте столичного управления ведомства в понедельник, 26 декабря.

В настоящее время 21-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетней (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

25 декабря во время допроса обвиняемый признал свою вину. Как выяснилось, он является сожителем родственницы погибшей девочки. Мужчина был задержан ранее в этот же день при попытке выехать за пределы России.

Тело 12-летней девочки со множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире дома на Ферганской улице. В помещении также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.