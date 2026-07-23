Карлсон заявил об арестах американцев по возвращении из России

Карлсон: Американцев арестовывают по возвращении из России

Журналист из США Такер Карлсон в эфире подкаста East Meets West заявил, что американцев арестовывают по возвращении из России.

По его словам, граждан его страны очень настойчиво отговаривают от подобной поездки. «И людей арестовывают на обратном пути», — добавил он.

Карлсон сообщил, что планировал снова посетить Россию зимой, но столкнулся с некими сложностями. Российскую визу он получил.

Ранее Карлсон объяснил, что ненависть Демократической партия США в сторону России, по его мнению, связана с тем, что она является белой христианской страной.

