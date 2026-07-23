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05:12, 23 июля 2026Мир

Карлсон заявил об арестах американцев по возвращении из России

Карлсон: Американцев арестовывают по возвращении из России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Globallookpress.com

Журналист из США Такер Карлсон в эфире подкаста East Meets West заявил, что американцев арестовывают по возвращении из России.

По его словам, граждан его страны очень настойчиво отговаривают от подобной поездки. «И людей арестовывают на обратном пути», — добавил он.

Карлсон сообщил, что планировал снова посетить Россию зимой, но столкнулся с некими сложностями. Российскую визу он получил.

Ранее Карлсон объяснил, что ненависть Демократической партия США в сторону России, по его мнению, связана с тем, что она является белой христианской страной.

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