Бывший замдиректора «Лиги школ» прокомментировал секс-скандал

В сети появилось видео, на котором бывший замдиректора образовательного учреждения «Лига школ» Николай Изюмов комментирует разгоревшийся вокруг учебного заведения секс-скандал. Ролик во вторник, 24 января, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По словам Изюмова, работавшего в «Лиге школ» с 1994 по 2015 год, информация о сексуальных преступлениях там — клевета.

Ранее жители окрестностей элитной школы рассказали телеканалу «360», что директор Сергей Бебчук, обвиняемый во вступлении в сексуальные отношения с несовершеннолетними школьницами, пьянствовал и приводил в учебное заведение женщин.

23 января стало известно, что правоохранительные органы начали доследственную проверку по фактам, изложенным в публикациях ряда СМИ о насилии над детьми в «Лиге школ».

Образовательное учреждение был реорганизовано и прекратило свое существование в 2015 году. По информации kp.ru, «Лига школ» получала бюджетное финансирование. Так, в 2013-2014 учебном году ей было выделено 13 миллионов рублей.