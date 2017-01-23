В СК начали проверку по сообщениям СМИ о сексуальных преступлениях в «Лиге школ»

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по фактам, изложенным в публикациях ряда СМИ о насилии над детьми в образовательном учреждении «Лига школ». Об этом в понедельник, 23 января, «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного ГСУ СКР.

«Из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность личности детей происходили также на территории школы», — заявила Юлия Иванова.

Она уточнила, что в рамках проверки следствие даст правовую оценку действиям учителей и руководства образовательного учреждения.

Ранее 23 января ряд СМИ опубликовали данные о том, что руководство «Лиги школ» на протяжении 25 лет совершало развратные действия в отношении учениц.

В 2015 году «Лига школ» была реорганизована и прекратила свое существование.

В конце августа в одной из социальных сетей журналист Екатерина Кронгауз опубликовала пост о сексуальных нравах в элитной московской школе №57: «Больше 16 лет мы знали, что учитель истории крутит романы с ученицами. Довольно симпатичный мужик, умный, ироничный, обаятельный. Немудрено было влюбиться. Мы были маленькие, а думали, что большие. А потом шли годы — мы становились больше, а его возлюбленные менялись и оставались маленькими», — написала она. В результате учитель истории и одна из его учениц, на которую указали как на пособницу, были объявлены в розыск, а директор школы Сергей Менделевич уволился.