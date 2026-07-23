Российский военкор объяснил встречу Зеленского с представителями Трампа

Военкор Лисицын: Зеленский пытается остаться в игре и продолжить влиять на переговоры

Российский военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале объяснил встречу президента Украины Владимира Зеленского с представителями американского лидера Дональда Трампа.

Зеленский ранее подтвердил, что провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. По словам украинского лидера, представители Киева и Вашингтона остаются в тесном контакте.

«Киев понял простую вещь: переговоры идут поверх него. Москва и Вашингтон договариваются напрямую — встреча (главы МИД России Сергея) Лаврова с (госсекретарем США Марко) Рубио это подтверждает. Зеленскому достались не главные переговорщики, а проводники решений», — отметил военкор.

По его словам, интересы США, Украины и России расходятся жестко. Вашингтон хочет быструю сделку с фиксацией статуса-кво, Москва готова говорить, но с признанием новых реалий, в том числе территорий, нейтрального статуса и демилитаризации. Киев пытается остаться в игре и продолжать влияние на процесс, который идет без него, считает Лисицын.

Ранее Рубио подтвердил, что проведет встречу с Лавровым 23 июля. Он отметил, что обсудит с главой российского МИД, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.