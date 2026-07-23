Британский политик осудил Лондон за экономию на пенсионерах в угоду интересам Украины

Политик Кэннон: Британия экономит на пенсионерах ради помощи Украине

Лондон экономит на пособиях для пенсионеров, чтобы помогать Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

Политик осудил правительство за то, что оно не может выплатить пенсионерам зимнее пособие на топливо, однако выступает за продолжение поддержки конфликта на Украине. Как отметил Кэннон, ситуация не меняется несмотря на смену правящих лиц.

Кроме того, отметил политик, Украине финансовую и военную поддержку регулярно оказывает не только Лондон, но и другие страны. Именно из-за этого Киев может продолжать конфликт.

Ранее сообщалось, что британская BAE Systems договорилась о производстве гаубиц L119 Light Gun на Украине.