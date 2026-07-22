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17:43, 22 июля 2026Экономика

Британская компания начнет производить гаубицы на Украине

Британская BAE Systems договорилась о производстве гаубиц L119 Light Gun на Украине
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: David Moir / Reuters

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems договорилась с украинским партнером, название которого не раскрывается, о выпуске в республике буксируемых 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun. Об этом говорится в сообщении на сайте производителя.

Стороны подписали лицензионное соглашение, в рамках которого Киев получит техническую документацию и помощь специалистов BAE Systems для изготовления первого орудия. После этого будет разработана модификация гаубицы под потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В британской компании отметили, что соглашение является частью обширной программы поддержки Украины и развития ее оборонной промышленности. На прошлой неделе BAE Systems уже начала поставки в республику артиллерийских стволов в рамках контракта стоимостью 82,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall осуществил первую поставку на Украину артиллерийских снарядов с завода в Унтерлюсе. До этого компания получила от Киева крупный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности.

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