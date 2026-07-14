Крупный концерн впервые поставил Украине боеприпасы с нового завода

Rheinmetall впервые поставил Украине артиллерийские снаряды с завода в Унтерлюсе

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что осуществил первую поставку артиллерийских снарядов на Украину с завода в Унтерлюсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что завод был открыт в августе 2025 года. До настоящего момента Киев получал поставки с других производственных площадок Rheinmetall.

Известно, что первая партия поставленных из Унтерлюса боеприпасов включает в себя пятизначное число снарядов и метательные заряды, произведенные на других предприятиях. Кроме того, Украина уже получила более половины заказанных боеприпасов: оставшиеся отправят до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall получил от Украины очередной крупный заказ. Уточнялось, что новая сделка подразумевает поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности.