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21:19, 14 июля 2026Экономика

Крупный концерн впервые поставил Украине боеприпасы с нового завода

Rheinmetall впервые поставил Украине артиллерийские снаряды с завода в Унтерлюсе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что осуществил первую поставку артиллерийских снарядов на Украину с завода в Унтерлюсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что завод был открыт в августе 2025 года. До настоящего момента Киев получал поставки с других производственных площадок Rheinmetall.

Известно, что первая партия поставленных из Унтерлюса боеприпасов включает в себя пятизначное число снарядов и метательные заряды, произведенные на других предприятиях. Кроме того, Украина уже получила более половины заказанных боеприпасов: оставшиеся отправят до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall получил от Украины очередной крупный заказ. Уточнялось, что новая сделка подразумевает поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности.

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