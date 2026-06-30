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18:57, 30 июня 2026Экономика

Поставщик оружия на Украину получил очередной крупный заказ

Rheinmetall получил от Украины крупный заказ на поставку снарядов большой дальности
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: nitpicker / Shutterstock / Fotodom

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от Украины очередной крупный заказ. Об этом сообщает Reuters.

Новая сделка подразумевает поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности. Заказ включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых снарядов и метательных зарядов, пояснили представители европейского концерна.

Стоимость сделки в компании оценили в несколько десятков миллионов евро. Эти виды снарядов уже стоят на вооружении ряда стран НАТО. Производством боеприпасов для Украины в рамках контракта займутся сотрудники испанского подразделения концерна — Rheinmetall Expal Munitions.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о решении немецкого правительства выделить Украине дополнительно 300 миллионов евро. Эти средства, пояснил руководитель ведомства, позволят республике укрепить военный потенциал и получить 50 тысяч дальнобойных боеприпасов.

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