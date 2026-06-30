Поставщик оружия на Украину получил очередной крупный заказ

Rheinmetall получил от Украины крупный заказ на поставку снарядов большой дальности

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от Украины очередной крупный заказ. Об этом сообщает Reuters.

Новая сделка подразумевает поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности. Заказ включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых снарядов и метательных зарядов, пояснили представители европейского концерна.

Стоимость сделки в компании оценили в несколько десятков миллионов евро. Эти виды снарядов уже стоят на вооружении ряда стран НАТО. Производством боеприпасов для Украины в рамках контракта займутся сотрудники испанского подразделения концерна — Rheinmetall Expal Munitions.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о решении немецкого правительства выделить Украине дополнительно 300 миллионов евро. Эти средства, пояснил руководитель ведомства, позволят республике укрепить военный потенциал и получить 50 тысяч дальнобойных боеприпасов.