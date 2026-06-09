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17:04, 9 июня 2026Экономика

Германия нашла дополнительные деньги на снаряды для Украины

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о выделении €300 млн на снаряды для Украины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Правительство Германии дополнительно выделит 300 миллионов евро для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом на совместной пресс-конференции в Берлине после встречи с министром обороны Чехии Яромиром Зуной рассказал его немецкий коллега Борис Писториус, передает РИА Новости.

По его словам, эти средства позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) получить 50 тысяч дальнобойных боеприпасов.

Ранее на этой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас на неформальном заседании глав Минобороны стран Евросоюза сообщила, что первый транш в размере 5,9 миллиарда евро из нового кредита Евросоюза (его общая сумма составляет 90 миллиардов евро) поступит Киеву уже в июне. Средства направят на закупку боевых беспилотников.

До этого глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о существенном расширении производства дронов-камикадзе. Это беспилотник дальностью полета до 100 километров, который находится в воздухе до 70 минут, после чего падает и взрывается.

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