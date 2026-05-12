Поставщик оружия на Украину увеличил выпуск дронов-камикадзе

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall увеличил выпуск боевых дронов

Глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер объявил о начале производства дронов-камикадзе на заводе в Нойсе, что позволит заметно увеличить их выпуск. Об этом со ссылкой на его слова немецким СМИ сообщает ТАСС.

Речь идет о боевом беспилотнике дальностью до 100 километров, который может находиться в воздухе 70 минут, после чего падает на цель и взрывается. Также с его помощью можно вести наблюдение, то есть использовать в разведывательных целях и при выборе объекта для атаки.

Разработка дрона заняла несколько месяцев, боевая часть к нему создается в Италии. Таким образом, подчеркнул глава компании, производство полностью локализовано в Евросоюзе.

Указанную модель уже выпускают на предприятии в Брауншвейге. На заводе в Нойсе ранее производили автокомпоненты, но Rheinmetall постепенно отказывается от поставок запчастей для автопрома. После начала боевых действий на Украине компания существенно увеличила производство военной техники и боеприпасов и активно отправляет их Киеву. Кроме того, производитель строит завод по выпуску боеприпасов на территории Украины.

В перспективе завод в Нойсе также займется выпуском дронов модели FV-014, которые ранее были заказаны Бундесвером. Стоимость контракта составляет 300 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Rheinmetall и британская компания Kraken начали серийное производство безэкипажных катеров Kraken K3 Scout в объеме около 200 единиц в год.