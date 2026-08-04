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11:35, 4 августа 2026 (обновлено: 11:44, 4 августа 2026)Экономика

Дачников предупредили о вызывающих ожог в жару растениях

Ефимкин: Борщевик и дикий пастернак могут вызвать ожог в жару
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Борщевик Сосновского, дикий пастернак и ряд других растений могут вызвать ожог при контакте в жаркую погоду. Об этом предупредил директор питомника декоративных растений «Суланж» Игорь Ефимкин в беседе с «Газетой.Ru».

Солнечный ожог от растений называется фитофотодермитом, который развивается при контакте с соком в солнечную погоду. Помимо борщевика и пастернака, его часто вызывают дудник, рута, ясенец, сок инжира, а из огородных растений — петрушка и сельдерей.

По словам эксперта, опасность заключается в том, что первое время ожог не ощущается. Жжение и краснота появляются только через несколько часов, а пузыри — через сутки. После стихания воспаления на коже могут остаться темные пятна, которые иногда сохраняются несколько месяцев.

«Чтобы не допустить ожога, сразу после попадания на кожу сок надо быстро смыть водой с мылом и уйти с солнца, если пузыри все же появились, лучше обратиться к врачу. В тяжелых случаях (обширные волдыри, поражение большой площади кожи) может потребоваться госпитализация и лечение, как при солнечных ожогах», — рассказал Ефимкин.

Ранее врач-офтальмолог Ада Егорова рассказала, что делать при попадании сока борщевика в глаза. По ее словам, в первую очередь глаза нужно промыть водой.

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