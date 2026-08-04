Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 4 августа 2026 (обновлено: 12:54, 4 августа 2026)РоссияЭксклюзив

В России ответили на желание Зеленского повлиять на отношения Москвы и Пекина

Сенатор Карасин: У Украины нет возможностей для того, чтобы повлиять на отношения РФ и КНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

У нынешней Украины нет и не будет возможностей для того, чтобы повлиять на отношения России и Китая, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на желание украинского лидера Владимира Зеленского не допустить еще большего сближения Москвы и Пекина.

«Хотелось бы, конечно, верить в то, что такая задача была поставлена этим господином в трезвом виде, а не спьяну. Потому что в его устах это звучит так же, как задача по приближению Земли к Марсу», — заявил Карасин.

Подобные рассуждения напоминают шизофрению человека, который считает себя очень умным. На самом деле у него недостаток образования

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Зеленский призвал дипломатов развивать отношения с Китаем. По его словам, этот шаг якобы предотвратит углубление отношений КНР с Россией.

2 августа руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева подчеркнула, что культурный диалог России и Китая вышел на новый уровень. Она отметила, что Москва и Пекин развивают новые форматы взаимодействия, которые ориентированы в том числе на молодежную аудиторию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали промзону Чехова. Есть жертвы и раненые. Подробности удара
    В страну ЕАЭС захотели пускать иностранцев за деньги
    Китай сократил закупки древесины в России
    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик детей
    Россиянам назвали разрешенное расстояние между постройками на даче
    Против россиян развернули целую сеть по распространению фейков
    Число жертв среди детей при атаке ВСУ по Геленджику возросло
    Банки увеличили возврат похищенного мошенниками у россиян
    Британский блогер-неонацист с судимостью за антисемитизм примет участие в выборах
    Анастасия Ивлеева подарила мужу лодку за 1,2 миллиона рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok