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05:06, 23 июля 2026Мир

Американский военный самолет подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией

Самолет ДЛРО ВВС США подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Sendlak / Globallookpress.com

Американский военный самолет подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Речь идет о борте дальнего радиолокационного обнаружения (ДЛРО) Boeing E-3B Sentry ВВС США. Он передал код 7700, который обозначает общую аварийную ситуацию в полете.

Детали происшествия на данный момент неизвестны, этот код может обозначать, например, нехватку топлива, пожар на борту или другую экстренную проблему. Самолет подал сигнал бедствия на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном.

Ранее спикер иранского парламента и глава переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что инфраструктура ближневосточных стран не будет в безопасности, пока не будет обеспечена безопасность Ирана. Он указал, что безопасность Ормузского пролива зависит от отсутствия там американских войск.

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