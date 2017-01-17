Подмосковную восьмиклассницу похитили из-за долгов отца

В Подмосковье неизвестные похитили восьмиклассницу из Солнечногорского района. Преступники потребовали от отца 16-летней девочки вернуть долг его бывшему коллеге. Об этом во вторник, 17 января, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

О пропаже школьницы, проживающей в поселении Андреевка, заявил в полицию ее отец. По его словам, накануне вечером девочка ушла на факультатив по математике и не вернулась. Она перестала выходить на связь, а около 21:00 родственникам восьмиклассницы стали приходить смс от похитителей. В письмах говорилось, что девочку отпустят, если ее отец в течение двух дней вернет долг (сумма не уточняется).

Чуть позже дочь позвонила мужчине и рассказала, что была похищена возле торгового центра «Грин» в Зеленограде. Там ее насильно усадили в машину несколько человек. По словам школьницы, она не знает, где именно ее удерживают похитители.

Полицейские начали проверку по факту произошедшего.

В июле прошлого года в полицию поступила информация о том, что в Москве якобы похищен четырехлетний ребенок. Сообщалось, что неизвестные оттолкнули его бабушку и усадили малыша в автомобиль. Позже выяснилось, что сведения были недостоверными: звонок о «похищении» ребенка был сделан во время семейной ссоры.