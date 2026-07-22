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22:36, 22 июля 2026 (обновлено: 22:43, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

Первая страна в Евросоюзе запретит детям использовать соцсети

Франция первой в Евросоюзе запрещает детям до 15 лет использовать соцсети
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Франция первой в Евросоюзе запрещает детям до 15 лет использовать соцсети, сообщил телеканал CTV News.

Законопроект получил поддержку обеих палат французского парламента. Президент страны Эммануэль Макрон рассчитывает, что новые ограничения начнут действовать с 1 сентября — с начала учебного года.

Согласно документу, онлайн-платформы должны будут блокировать аккаунты несовершеннолетних и отключать для них таргетированную рекламу. Ограничения распространятся почти на все социальные сети, за исключением образовательных сервисов.

Кроме того, несколько французских семей подали судебные иски против TikTok, заявив, что подростковые самоубийства, по их мнению, могли быть связаны с распространением на платформе опасного контента.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии продвигают законопроект о запрете соцсетей для детей младше 16 лет.

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