Уволенному Путиным главе кавказского региона предложили новую работу

Экс-главе Дагестана Меликову предложили стать кандидатом в сенаторы от Брянской области

Бывшему главе Дагестана Сергею Меликову, которого уволил президент России Владимир Путин, предложили стать кандидатом в сенаторы от Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы облизбиркома.

Предложение, согласно документам, для Меликова выдвинул врио губернатора Брянской области и претендент на пост главы региона Егор Ковальчук.

Ранее СМИ писали, что Сергей Меликов может стать сенатором. Тогда сообщалось, что у экс-главы Дагестана есть большие шансы на то, чтобы занять пост члена Совфеда от исполнительной власти Брянской области.

В конце апреля Владимир Путин досрочно освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. Во время встречи с представителями республики глава государства указал, что чиновник много сделал для региона. После отставки Меликов выступил с заявлением и попросил не направлять его на новый участок работы.

Меликов был главой Дагестана с 2021 года. В период его работы регион неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных событий, в том числе из-за масштабного наводнения, которое произошло в начале апреля 2026 года.