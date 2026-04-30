Путин сообщил об увольнении главы кавказского региона

Путин: Меликов уходит с поста главы Дагестана на другую работу

Глава Дагестана Сергей Меликов уходит с поста. Об увольнении главы региона сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями республики, пишет РИА Новости.

«У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше», — сказал глава государства.

Когда планируется последний день работы Меликова на посту главы Дагестана, Путин не уточнил. В качестве кандидата на место руководителя республики президент поддержал председателя Верховного суда региона Федора Щукина.

Меликов возглавляет Дагестан с 2021 года. За это время регион неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных событий различного характера. Так, в начале апреля в республике произошло масштабное наводнение. В результате паводков было подтоплено более двух тысяч домов, дороги и электроподстанции, почти в двух десятках районов ограничено электроснабжение. Число пострадавших превысило 15,5 тысячи человек.

В июне 2024 года вооруженные автоматами религиозные радикалы напали на синагогу Келе-Нумаз в Дербенте, расправившись с дежурившей рядом полицией и охраной. Само здание преступники подожгли. Одновременно с этим другая группа атаковала храм Покрова Пресвятой Богородицы, где подожгла иконостас и лишила жизни охранника. Кроме того, террористы вломились в дом 66-летнего протоиерея, старейшего клирика Махачкалинской епархии Николая, которого смертельно ранили из огнестрела. Меликов объяснил большое число жертв среди правоохранителей тем, что нападения были произведены подло и скрытно в мирный день.

В октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, в ходе которых толпа агрессивных мужчин с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали граждан Израиля. Комментируя ситуацию, Меликов заявил, что к произошедшим оперировали с территории Украины.