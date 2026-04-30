Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:52, 30 апреля 2026

Путин сообщил об увольнении главы кавказского региона

Путин: Меликов уходит с поста главы Дагестана на другую работу
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Глава Дагестана Сергей Меликов уходит с поста. Об увольнении главы региона сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями республики, пишет РИА Новости.

«У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше», — сказал глава государства.

Когда планируется последний день работы Меликова на посту главы Дагестана, Путин не уточнил. В качестве кандидата на место руководителя республики президент поддержал председателя Верховного суда региона Федора Щукина.

Меликов возглавляет Дагестан с 2021 года. За это время регион неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных событий различного характера. Так, в начале апреля в республике произошло масштабное наводнение. В результате паводков было подтоплено более двух тысяч домов, дороги и электроподстанции, почти в двух десятках районов ограничено электроснабжение. Число пострадавших превысило 15,5 тысячи человек.

В июне 2024 года вооруженные автоматами религиозные радикалы напали на синагогу Келе-Нумаз в Дербенте, расправившись с дежурившей рядом полицией и охраной. Само здание преступники подожгли. Одновременно с этим другая группа атаковала храм Покрова Пресвятой Богородицы, где подожгла иконостас и лишила жизни охранника. Кроме того, террористы вломились в дом 66-летнего протоиерея, старейшего клирика Махачкалинской епархии Николая, которого смертельно ранили из огнестрела. Меликов объяснил большое число жертв среди правоохранителей тем, что нападения были произведены подло и скрытно в мирный день.

В октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, в ходе которых толпа агрессивных мужчин с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали граждан Израиля. Комментируя ситуацию, Меликов заявил, что к произошедшим оперировали с территории Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил об увольнении главы кавказского региона

    У известной российской телеведущей нашли крупный долг перед налоговой

    В США скопировали очередную технологию БПЛА из зоны СВО

    В Европе призвали не сравнить нынешний кризис с коллапсом 1970-х

    Путин оценил службу жителей кавказского региона России на СВО

    Французский политик пообещал снять флаги ЕС

    Земфира посетила матч Лиги чемпионов в свитере Сафонова

    США приготовились к долгой блокаде Ормузского пролива

    Спор о качестве кожи на куртке довел россиянку до уголовного дела

    Обнародован перечень миллиардного состояния бывшего первого замглавы Минобороны России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok