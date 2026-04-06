Экономика
21:29, 6 апреля 2026Экономика

Оценено число пострадавших от непогоды в Дагестане

Меликов: Непогода причинила ущерб 15,5 тыс. жителям
Александра Качан (Редактор)

Фото: РИА Новости

Непогода в Дагестане причинила ущерб 15,5 тысячам жителей республики. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в беседе с изданием «Вести».

По словам Меликова, пострадавшие от стихии имеют право на материальную помощь от властей. Он добавил, что правительство должно постараться оптимизировать количество документов, чтобы граждане смогли быстрее получить помощь.

Ливни обрушились на Дагестан 27 и 28 марта. Обильные осадки привели к размыву берегов на реках и различным проблемам из-за стихии. Ранее сообщалось, что десятки тысяч домов в регионе лишились электричества, в Махачкале и окрестностях стихия повредила дороги, а некоторые дома унес оползень. После первой волны наводнения коммунальные службы прочистили ливневки, и ситуация стабилизировалась. Однако в воскресенье, 5 апреля, водоотвод не выдержал нагрузки.

