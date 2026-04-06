Тысячи домов в европейской стране лишились света

18:12, 6 апреля 2026

DM: В Великобритании тысячи домов остались без света из-за шторма «Дэйв»
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jacob King / PA Images via Getty Images

В Великобритании тысячи домов лишились электроснабжения из-за шторма «Дэйв», который сопровождался мощным ветром и снегопадами. О стихийном бедствии в европейской стране сообщает Daily Mail (DM).

По данным издания, непогода обрушилась на северо-восток Англии и некоторые районы Шотландии. В последней стране даже была нарушена работа некоторых паромов на западном побережье. Несколько тысяч домов остались без света.

Видимость на дорогах резко ухудшилась из-за снега, а некоторые проезды оказались перекрыты повалившимися от ветра деревьями. В некоторых районах Великобритании зафиксировали аномальные для апреля холода.

Ранее в Дагестане десятки тысяч домов остались без света из-за наводнения. В Махачкале и окрестностях в результате стихии были повреждены дороги, а дома в низинах унес оползень. После первой волны наводнения коммунальные службы прочистили ливневки, и ситуация стабилизировалась. Однако в воскресенье, 5 апреля, водоотвод перестал справляться.

    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    В МИД высказались об атаке ВСУ на объекты КТК

    Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

    Ведущая популярного YouTube-шоу предсказала будущее Москвы

    Популярный препарат оказался полезен при распространенном виде рака

    Европе предрекли появление нового источника нестабильности при одном условии

    Стало известно о возможном возвращении Поклонской в политику

    Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

    Названо разрушающее печень количество алкоголя

    Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

    Все новости
