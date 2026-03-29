Экономика
13:33, 29 марта 2026

Более полумиллиарда рублей потратили для предотвращения наводнения в Дагестане

Екатерина Ештокина
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице. Фото: РИА Новости

Более полумиллиарда рублей было потрачено для предотвращения наводнения в Дагестане за несколько лет. Информацию приводит Baza в Telegram-канале.

По данным издания, в 2022-2023 годах на капитальный ремонт ливневой канализации для предотвращения затопления были заключены госконтракты более чем на 550 миллионов рублей. Однако в этом году вода в Махачкале поднялась до полутора метров, что привело к сильнейшему за 100 лет наводнению.

Отмечается, что первый контракт на 512 миллионов рублей был подписан в ноябре 2022 года с подрядчиком «Пикстрой-Сервис», который должен был отремонтировать часть местных улиц.

В марте 2025 года работы приостановили из-за снятого асфальта, и канализация так и не появилась. При этом председатель Счетной палаты Махачкалы Казбек Булатов заявил, что по документам 200 миллионов рублей исчезли. Второй контракт подписали с ООО «Спецремстроймонтаж».

В результате в октябре 2025 года полиция задержала гендиректора компании «Пикстрой-Сервис» по подозрению в хищении более 40 миллионов рублей при ремонте ливневки на одной из улиц. По предположениям следствия, в актах приема-передачи были прописаны работы, которые никто не осуществлял.

В результате в последние выходные сотням людей понадобилась эвакуация из затопленных в Махачкале домов. Десятки тысяч домов остались без света. Известно, что в городе введен режим ЧС.

Ранее в марте россиян призвали подготовить дома к опасному явлению. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов отметил, что выше риск пострадать от наводнений у домов с низким фундаментом или глубоким подвалом.

