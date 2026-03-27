Россиян призвали подготовить дома к опасному явлению

Эксперт Соколов: Перед весенним паводком нужно осмотреть водостоки дома

Весной владельцам частных домов необходимо подготовить жилье к паводкам. Соблюдать особый план действий перед наступлением опасного явления призвал россиян эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов, пишет «Газета.ru».

Эксперт отметил, что выше риск пострадать от наводнений у домов с низким фундаментом или глубоким подвалом. Высокие риски также представляют участки в низинах, на склонах, рядом с водоемами и на глинистых почвах.

«До начала активного таяния снега нужно осмотреть участок и понять, куда уходит вода, есть ли ямы и низины, где можно сделать канавки для отвода. Также необходимо прочистить дренажные канавы от листьев, веток и льда, проверить водостоки и убедиться, что вода с крыши не скапливается у дома», — посоветовал Соколов.

Отдельное внимание специалист рекомендует уделить отмостке по периметру здания — трещины, неплотные швы и сколы могут пропускать влагу в подвал. О проблемах с дренажом могут говорить большие лужи, которые не уходят в течение двух-трех дней после дождя или таяния снега, а также просадка почвы и засоренные канавы, рассказал Соколов. Влажные пятна, плесень, запах сырости, отслоение отделки, коррозия и трещины в подвале или фундаменте будут говорить о проблемах с гидроизоляцией, добавил эксперт.

Чтобы снизить риски подтоплений, необязательно делать капитальный ремонт. Для этого стоит прочистить ливневки и водостоки, сделать временные канавы для отвода воды, заделать трещины специальными составами и обработать стены подвала проникающей гидроизоляцией, подчеркнул Соколов.

Ранее россиянам назвали регионы с опасным уровнем воды в реках. В список вошли Московская, Рязанская, Калужская Брянская, Орловская, Воронежская и Смоленская области.