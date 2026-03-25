Названы регионы России с опасным уровнем воды в реках

Гидрометцентр: Вода вышла на пойму в 12 регионах России

Уровень воды превысил отметку выхода на пойму на 15 реках в 12 регионах России. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Гидрометцентре.

До неблагоприятной отметки уровень воды поднялся в нескольких регионах Центральной России: в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской, Орловской, Воронежской и Смоленской областях. Половодье наблюдается на реках Сев, Коста, Унеча, Пахра, Северка, Болва, Ока, Луга, Битюг, Сейм, Рать, Псел, Кариан, Днепр и Айдар. Уровень воды там прибавляет по 0,4-0,7 метра ежедневно. Также паводки продолжаются на реках Свердловской, Волгоградской и Тамбовской областей, а также Башкирии и Приморья.

Ранее из-за активного снеготаяния затопило Камчатку. В Петропавловске-Камчатском затопило подъезды и подвалы многоквартирных домов, а некоторые дороги в городе размыло настолько, что по ним невозможно проехать на автомобиле. В Подмосковье с целью предотвращения паводков начали взрывать ледяные заторы на реках.