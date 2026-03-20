Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:47, 20 марта 2026

В Подмосковье начали взрывать лед

В МЧС Подмосковья начали расчищать реки для предотвращения паводков
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В МЧС в Подмосковье применяют взрывной метод, чтобы предотвратить ледяные заторы на реках и защитить мосты во время весеннего половодья. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» в Telegram-канале.

Специалисты подорвали лед на стрелке рек Дубна и Сестра и освободили около 100 метров русла. Такие меры помогают снизить риск подтоплений и защитить жителей от паводка.

Ранее москвичам напомнили, что выход на лед водоемов при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещен.

По словам синоптика Евгения Тишковца, снежный покров в столице полностью исчезнет в первые пять дней апреля. В пятницу, 20 марта, высота снежного покрова в столице составляет 25-28 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok