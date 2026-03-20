В Подмосковье начали взрывать лед

В МЧС Подмосковья начали расчищать реки для предотвращения паводков

В МЧС в Подмосковье применяют взрывной метод, чтобы предотвратить ледяные заторы на реках и защитить мосты во время весеннего половодья. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» в Telegram-канале.

Специалисты подорвали лед на стрелке рек Дубна и Сестра и освободили около 100 метров русла. Такие меры помогают снизить риск подтоплений и защитить жителей от паводка.

Ранее москвичам напомнили, что выход на лед водоемов при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещен.

По словам синоптика Евгения Тишковца, снежный покров в столице полностью исчезнет в первые пять дней апреля. В пятницу, 20 марта, высота снежного покрова в столице составляет 25-28 сантиметров.