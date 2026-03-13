Реклама

Экономика
09:52, 13 марта 2026Экономика

Москвичам рассказали о допустимой температуре выхода на лед

МЧС: Выход на лед при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещен
Елизавета Городищева
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Выход на лед водоемов при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

Там объяснили, что весенний лед из-за температурных качелей крайне опасен. Внешне он выглядит прочным, но в любой момент может проломиться под ногами. Лед перестает быть прозрачным, покрыт водой, на нем не видно промоин и трещин.

Выходить на такой лед небезопасно. В МЧС призвали на всякий случай всегда помнить номер вызова экстренных служб «112».

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что за прошедшую неделю толщина льда на Москве-реке сократилась на 2-5 сантиметра, а в районах Ленинских гор, Крымского моста, Павелецкой и Марьино лед уже растаял. Местами на 14 сантиметров стаял лед на Химкинском водохранилище. На 2-6 сантиметров уменьшилось ледовое покрытие на внутренних водоемах столицы.

