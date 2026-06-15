Суд запретил чешской компании Net4Gas судиться с «Газпромом» за пределами России

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил чешскому оператору газопроводов Net4Gas судиться с «Газпромом» и «Газпром экспортом» за пределами России по соответствующему иску. Об этом сообщают «Ведомости».

В случае неисполнения этого требования обе российские компании должны будут получить почти 58 миллионов евро и 18 процентов в рублях на дату уплаты, а отдельно «Газпром» дополнительно — более 60 миллионов евро и 36 процентов в рублях.

Таким образом российская компания отреагировала на разбирательство в Арбитражном суде при Экономической и Аграрной палатах Чехии. Net4Gas пожаловалась на неполучение ежемесячных платежей за использование своей газотранспортной системы. В соответствии с контрактом, эти выплаты российской стороны являются обязательными, а Net4Gas принадлежит эксклюзивное право на транспортировку природного газа по территории Чехии.

О проблеме оператор заявил в начале 2023 года. В 2024 году российский арбитраж уже запрещал Net4Gas продолжать арбитражное разбирательство с «Газпром экспортом» в Чехии. Аналогичных результатов Газпром добивался в российских судах и после такого же типа исков в отношении многих других европейских компаний.