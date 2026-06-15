17 стран захотели снять санкции с Ирана после соглашения с США

17 стран готовы снять санкции с Ирана после подписания соглашения с США

17 стран готовы снять санкции с Ирана после подписания соглашения с США. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Изначально совместное заявление опубликовали Великобритания, Франция, Германия и Италия. К нему присоединились Япония, Канада, Австралия, Бельгия, Болгария, Кипр, Доминиканская Республика, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Польша и Португалия.

Ранее Франция, Великобритания, Германия и Италия выступили с совместным заявлением по случаю заключения соглашения между США и Ираном. Они заявили о возможности снятия санкций с Ирана «в ответ на четкие и поддающиеся проверке меры со стороны Исламской Республики в отношении ее ядерной программы».