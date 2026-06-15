Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:56, 15 июня 2026Мир

17 стран захотели снять санкции с Ирана после соглашения с США

17 стран готовы снять санкции с Ирана после подписания соглашения с США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

17 стран готовы снять санкции с Ирана после подписания соглашения с США. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Изначально совместное заявление опубликовали Великобритания, Франция, Германия и Италия. К нему присоединились Япония, Канада, Австралия, Бельгия, Болгария, Кипр, Доминиканская Республика, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Польша и Португалия.

Ранее Франция, Великобритания, Германия и Италия выступили с совместным заявлением по случаю заключения соглашения между США и Ираном. Они заявили о возможности снятия санкций с Ирана «в ответ на четкие и поддающиеся проверке меры со стороны Исламской Республики в отношении ее ядерной программы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский не смог улететь из Польши на фоне скандала с героями УПА

    Трамп заявил о необходимости разговора с «Хезболлой»

    Впервые с 90-х на юбилей московского вора в законе нагрянули оперативники

    Россиян с сердечной недостаточностью призвали ежедневно совершать одно действие

    Муж и жена купили дом мечты за 10 миллионов рублей и случайно раскрыли его жуткую тайну

    «Газпром» добился очередного запрета на суд за рубежом

    Сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде на старте чемпионата мира

    17 стран захотели снять санкции с Ирана после соглашения с США

    Россиянам перечислили способы сократить расходы на ОСАГО

    Европейская страна отказалась передавать вооружение Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok