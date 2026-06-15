В Европе выступили с заявлением о сделке США и Ирана

Франция, Британия, ФРГ и Италия поздравили США и Иран с заключением соглашения

Франция, Великобритания, Германия и Италия выступили с совместным заявлением по случаю заключения соглашения между США и Ираном. Его текст опубликован на официальном сайте Елисейского дворца.

«Мы горячо приветствуем объявление о подписании меморандума (...). Мы поздравляем США, правительство Ирана, а также всех вовлеченных участников, включая Пакистан, Катар и всех других посредников, с этим дипломатическим прорывом. Теперь крайне важно, чтобы переговоры увенчались успехом и это соглашение было быстро и в полной мере реализовано. Мы готовы поддержать эти усилия», — отмечается в заявлении стран.

Европейские государства также обязались «сыграть роль в срочном открытии Ормузского пролива» и обеспечении неограниченной свободы судоходства в акватории. В частности, речь идет о «строго оборонительной и независимой миссии», направленной на обеспечение безопасности прохода судов и проведение операций по разминированию.

Кроме того, Париж, Лондон, Берлин и Рим подчеркнули, что Тегеран «не должен обладать ядерным оружием», выразив готовность сотрудничать с Вашингтоном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для достижения этой цели. Они также заявили о возможности снятия санкций с Ирана «в ответ на четкие и поддающиеся проверке меры со стороны Исламской Республики в отношении ее ядерной программы».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении мирного соглашения с Ираном. Он заявил, что разрешает открыть Ормузский пролив и призвал суда всего мира «запускать свои двигатели».