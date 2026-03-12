В Москве лед тронулся

Синоптик Леус: В Москве стремительно тает лед

Первые десять дней марта столица провела с опережением средней температуры воздуха более чем на четыре градуса, что сказалось на состоянии льда на водоемах столицы. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

За прошедшую неделю толщина льда на Москве-реке сократилась на 2-5 сантиметра, а в районах Ленинских гор, Крымского моста, Павелецкой и Марьино лед уже растаял.

На 1-2 сантиметра стала меньше толщина льда в заливах Москвы-реки, местами на 14 сантиметров стаял лед на Химкинском водохранилище. На 2-6 сантиметров уменьшилось ледовое покрытие на внутренних водоемах столицы: на Большом Садовом пруду, на Терлецких прудах, а также на Шибаевском, Люблинском, Царицынском, Борисовском и Мещерском прудах.

С 40 до 35 сантиметров сократилась толщина льда на водоемах Троицкого и Новомосковского административных округов.

Теплая и сухая погода, которая ожидается в столичном регионе как минимум до конца второй декады марта, активизирует процессы таяния льда, отметил синоптик.

В МЧС Москвы предупредили, что выход на лед в настоящее время категорически запрещен, даже если покрытие кажется толстым.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что начало астрономической весны в северном полушарии знаменует весеннее равноденствие. В этот день Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает небесный экватор, в результате чего ось вращения Земли располагается перпендикулярно направлению на Солнце и оно одинаково освещает оба полушария. В 2026 году, по расчетам ученых, весеннее равноденствие наступит 20 марта в 17 часов 46 минут по московскому времени.