Экономика
11:59, 12 марта 2026Экономика

Москвичам назвали срок наступления астрономической весны

Московский планетарий: Астрономическая весна начнется 20 марта
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Астрономическая весна не наступает по календарю. Когда ждать ее прихода, агентству РИА Новости рассказали в Московском планетарии.

В северном полушарии весеннее равноденствие знаменует собой начало астрономической весны. В этот день Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает небесный экватор, в результате чего ось вращения Земли располагается перпендикулярно направлению на Солнце и оно одинаково освещает оба полушария.

Дата астрономического явления варьируется от года к году в промежутке с 19 по 21 марта. В 2026 году, по расчетам ученых, весеннее равноденствие наступит 20 марта в 17 часов 46 минут по московскому времени. Солнце взойдет точно на востоке и зайдет строго на западе, а день и ночь будут длиться ровно по 12 часов. В южном полушарии тем временем наступит астрономическая осень.

Метеорологическая весна также не соответствует календарю и пришла в Москву 10 марта. По наблюдениям синоптиков, это произошло на десять суток раньше обычного срока. Однако наступившее потепление будет прервано волной холодов. Похолодание прогнозируется со среды, 18 марта. До отрицательных значений воздух не остынет — ожидается не ниже плюс 1-6 градусов.

