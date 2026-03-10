Москвичам назвали сроки прихода новой волны холодов

Синоптик Ильин: С 18 марта в Москве вновь похолодает

Наступившее в Москве потепление возвестило о приходе метеорологической весны, однако новая волна холодов не за горами. Когда ее ждать, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Текущая неделя порадует столичных жителей теплой, солнечной погодой. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 5-10 градусов выше нуля, ночи также буду теплыми и будут колебаться в пределах положительных значений, лишь иногда понижаясь до минус 1 градуса. Ни снега, ни дождя на этой неделе не ожидается.

Такой погода в Москве будет вплоть до вторника, 17 марта. Со среды, 18 марта, в столице немного похолодает, однако заметного понижения температуры Ильин не прогнозирует. До отрицательных значений воздух не остынет, на следующей неделе ожидается не ниже плюс 1-6 градусов.

На фоне потепления сугробы в Москве начали таять быстрее. По расчетам синоптиков, к концу недели высота снежного покрова уменьшится вдвое, обогнав норму середины марта.