У россиянина из шеи выросла «вторая голова»

У жителя Свердловской области из шеи выросла «вторая голова»

У жителя Свердловской области из шеи выросла «вторая голова». Россиянин отметил, что не испытывал никакого дискомфорта с огромной опухолью. Новообразование врачи удалили за два часа. Об этом сообщили в региональном управлении Минздрава.

Пациент признался, что сначала заметил перемещение родинки на шее. «Уже потом понял, что это кожу сместила опухоль. Сразу же обратился к хирургам по месту жительства», — поделился уралец.

Как рассказали в свердловском Минздраве, образование оказалось не просто шишкой, а редкой злокачественной опухолью — липосаркомой шеи. Эти новообразования представляют серьезную опасность из-за быстрого роста и прорастания в соседние органы и ткани.

Хирурги разъяснили, что эта опухоль у пациента уже вовсю проросла в мышцы, шейные нервы и почти добралась до позвоночника и сосудов, питающих мозг. Опухоль за два часа была полностью удалена.

Ранее стало известно, что у жителя Свердловской области удалили опухоль весом 60 килограммов.