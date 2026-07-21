ВСУ перешли к круговой обороне в Долинке

Марочко: ВСУ перешли к круговой обороне в Долинке Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к круговой обороне в населенном пункте Долинка Запорожской области. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В населенном пункте Долинка украинские боевики продолжают удерживать рубежи и позиции. Причем у них идет чуть ли не круговая оборона», — рассказал Марочко.

По его словам, в населенном пункте украинские войска успели возвести значительные фортификационные сооружения.

Ранее офицер ВСУ Александр Сергиенко призвал подчиненных сложить оружие, получив агитационную листовку с инструкцией по сдаче в плен. После начала штурма позиций украинских военных российскими бойцами Сергиенко решил сдаться.