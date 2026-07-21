Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 21 июля 2026Бывший СССР

ВСУ перешли к круговой обороне в Долинке

Марочко: ВСУ перешли к круговой обороне в Долинке Запорожской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к круговой обороне в населенном пункте Долинка Запорожской области. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В населенном пункте Долинка украинские боевики продолжают удерживать рубежи и позиции. Причем у них идет чуть ли не круговая оборона», — рассказал Марочко.

По его словам, в населенном пункте украинские войска успели возвести значительные фортификационные сооружения.

Ранее офицер ВСУ Александр Сергиенко призвал подчиненных сложить оружие, получив агитационную листовку с инструкцией по сдаче в плен. После начала штурма позиций украинских военных российскими бойцами Сергиенко решил сдаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Губернатор обратился к жителям российского региона после попадания БПЛА в жилой дом
    Иран нанес удар по объектам США в трех странах Ближнего Востока
    Стали известны возможные сроки увольнения главкома ВСУ
    Секс-символ зимнего спорта раскрыла секрет идеальной фигуры
    Фермеры в Армении перекрыли трассу из-за проблем со сбытом урожая
    Москвичей призвали быть аккуратнее за рулем на фоне непогоды
    У победившей рак ведущей нашли неизлечимое заболевание
    Россиянка описала город в Японии словами «похож на Санкт-Петербург»
    Американская боксерша погибла в 26 лет
    Россиянин похитил у пенсионеров более 50 миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok