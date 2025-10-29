Офицер ВСУ Сергиенко прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сергиенко призвал своих подчиненных сложить оружие, получив агитационную листовку с инструкцией по сдаче в плен. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Сообщается, что старший лейтенант Сергиенко был командиром взвода 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Их позиции располагались в Сумской области. Обнаружив агитационную листовку с призывом сдаваться в плен, он показал ее подчиненным.

После начала штурма позиций украинских военных российскими бойцами Сергиенко решил сложить оружие. «Мы вышли без оружия и без защиты и последовали за ними. (...) Взяли в плен благополучно», — заявил он.

Ранее украинский военнопленный Евгений Радченко обратился с призывом к бойцам ВСУ сдаваться в плен и не рисковать жизнью ради президента Украины Владимира Зеленского. Он также отметил, что украинские войска не могут достичь никаких результатов на поле боя из-за дефицита бойцов, но при этом командиры требуют выполнения всех приказов.