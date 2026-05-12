Перечислены ошибки при настройке нового смартфона

Авторы BGR посоветовали не спешить во время настройки нового смартфона

Журналисты издания BGR перечислили ошибки, которые допускают пользователи при первой настройке смартфона. Материал опубликован на сайте портала.

Специалисты заявили, что пользователи обычно спешат, когда первый раз настраивают телефон, поэтому могут пропускать многие важные параметры. К ним отнесли пропуск настроек безопасноcти — например, функции защиты от вредоносных приложений Google Play Protect или сервиса поиска потерянных гаджетов «Локатор» на iOS. Также авторы посоветовали не переносить все старые приложения на новый аппарат — лучше потратить время, но отобрать ненужные.

При первом включении многие приложения попросят включить уведомления или открыть полный доступ к устройству. В материале BGR говорится, что давать максимальный доступ всем программам не нужно. Также желательно разрешить отправлять уведомления только важным приложениям. Кроме того, авторы не советуют переносить со старого телефона совершенно все данные — лучше найти время и удалить из памяти гаджета приложения и файлы, которые уже не нужны.

В заключение специалисты рекомендовали не избавляться от старого смартфона сразу же. «Если возникнут проблемы, которые обычно появляются на ранних стадиях, то наличие старого телефона под рукой поможет вам справиться с ними», — заявили авторы.

В начале мая авторы издания ZDNet заявили, что смартфоны на Android можно ускорить, если разблокировать профессиональные настройки. Однако вносить изменения нужно на свой страх и риск.