Раскрыт профессиональный способ ускорить смартфон

Для ускорения Android-смартфона посоветовали использовать настройки разработчика

Тормозящий Android-смартфон можно ускорить, если внести изменения в настройки разработчика. Об этом сообщает издание ZDNet.

Обозреватель медиа Джек Уоллен рассказал, что каждый смартфон на базе Android имеет скрытые настройки разработчика. Обычно их используют профессионалы и создатели приложений, но эти параметры может разблокировать любой пользователь. Автор раскрыл секрет, что с помощью настроек разработчика можно ускорить работу телефона.

Для разблокировки скрытых параметров нужно перейти в настройки смартфона и открыть раздел «О телефоне». Затем следует найти пункт «Номер сборки» и нажать на него семь раз. После этого откроются скрытые параметры операционной системы (ОС).

В первую очередь Уоллен посоветовал настроить скорость отображения анимации. По умолчанию этот параметр установлен на 1х, но можно выбрать 0,5х. Журналист объяснил, что в этом случае телефон перестанет открывать элементы интерфейса с искусственной задержкой.

Автор также рассказал, что можно принудительно ограничить количество активных приложений до определенного предела. Эта настройка находится в самом низу раздела «Приложения». Для ускорения специалист рекомендовал установить параметр «не более 4 процессов».

В начале мая стало известно, что Samsung сорвала сроки по выпуску обновления Android для пользователей своих смартфонов. По оценке авторов Forbes, апдейта ждут сотни миллионов владельцев устройств серии Samsung Galaxy.