02:01, 6 мая 2026

Бесплатное обновление смартфонов Samsung сорвали

Forbes: Samsung затянула с обновлением One UI 8.5 для своих смартфонов
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Корпорация Samsung сорвала сроки по выпуску обновления Android для пользователей своих смартфонов. Об этом сообщает журнал Forbes.

По словам журналистов, апдейт One UI 8.5, который должен обновить телефоны корейского бренда до новой версии Android, затянулся. В материале говорится, что апдейт ждут сотни миллионов владельцев устройств серии Samsung Galaxy — начиная с Galaxy S25 и заканчивая более старыми девайсами.

Авторы издания отметили, что в том числе владельцы смартфонов бренда беспокоятся о безопасности. Ранее Samsung в рекламных материалах утверждала, что прошивка One UI 8.5 обеспечит более понятный контроль над настройками безопасности. Новые функции включают в себя защиту от кражи, блокировку при неудачной аутентификации и проверку личности.

Инсайдеры, на которых сослались журналисты Forbes, предполагали, что Samsung выпустит обновление 30 апреля. Затем сроки подвинули на 4 мая, но в этот день ничего не произошло. Представители технической поддержки Samsung не смогли ответить на вопросы озабоченных пользователей. «Мы понимаем, что вы долго ждали, но мы не можем предоставить внутреннее предварительное расписание обновлений», — заметили представители IT-гиганта.

В начале мая Samsung выпустила обновление безопасности для всех своих актуальных смартфонов. Апдейт устраняет 47 уязвимостей.

