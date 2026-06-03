Дочь Илона Маска снялась в рекламе бренда нижнего белья

Дочь главы корпорации Tesla Илона Маска Вивиан Уилсон снялась в рекламе бренда нижнего белья Savage X Fenty, который принадлежит певице Рианне. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте модной марки (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя модель позировала в комплекте из новой коллекции Savage X Fenty. В комментариях к посту манекенщица поблагодарила Рианну за предложение принять участие в съемке для рекламной кампании.

У Илона Маска 12 признанных детей: трое от певицы Граймс, четверо от Шивон Зилис, остальных родила первая жена миллиардера — Джастин Маск. Был и еще один ребенок — первенец Невада. Он появился на свет в 2002 году и прожил только десять недель.

Многие дети Маска носят странные имена. Детей, которых ему родила певица Граймс, зовут Техно Механикус, Экза Дарк Сайдириэль и X Æ A-12 (читается Икс-Эш-Эй-Твелв). Непризнанного ребенка, который родился у консервативной активистки Эшли Сент-Клер, назвали Ромулом.

В июле 2024 года Вивиан Уилсон обвинила Маска в жестокости и самовлюбленности.